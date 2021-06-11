المواطن - محمد سمعه

تأهل المنتخب السعودي إلى التصفيات النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا، وذلك بعد الفوز على المنتخب السنغافوري بثلاثية دون رد.

أحداث مباراة المنتخب السعودي ضد سنغافورة:

وكان الشوط الأول بين المنتخبين انتهى بالتعادل السلبي بينهما، حيث دخل الأخضر مهاجمًا منذ الدقيقة الأولى حيث سنحت له بعض الفرص الخطيرة عبر هجمات فهد المولد وسالم الدوسري، بالإضافة لتصويبات قوية من سلمان الفرج وعبدالإله المالكي.

وسجل المدافع علي البليهي هدفًا لـ المنتخب السعودي، ولكن الحكم العراقي مهند القاسم ألغاه بسبب تسلل البليهي.

وسنحت فرصة ذهبية للاعب عبدالله الحمدان لإحراز الهدف الأول بعد عمل جماعي رائع بين سالم الدوسري وسلمان الفرج لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

الأخضر يعود بهدفين مهمين:

وبالشوط الثاني، ظل منتخب سنغافورة محافظًا على التعادل، حتى سجل سالم الدوسري الهدف الأول بالدقيقة الـ84 بعد متابعة رائعة.

ونجح فهد المولد في إضافة ثاني أهداف المنتخب السعودي بالدقيقة الـ86 بعد مراوغة مميزة لحارس منتخب سنغافورة.

وواصل الأخضر ضغطه، ليضيف ثالث الأهداف عبر صالح الشهري في الدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد الأخضر بعد الفوز 17 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد سنغافورة عند سبع نقاط.

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