المنتخب السعودي مستعد لمواجهة سنغافورة

المواطن - واس

استمر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في تدريباته أمس الأربعاء وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة غدًا الجمعة، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

تفاصيل تدريبات المنتخب السعودي:

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصة تدريبية على “ملعب الأمير فيصل بن فهد”، تحت إشراف المدير الفني “هيرفي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير في مربعات، ثم تمرين السرعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

على صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط ناصر الدوسري في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

تدريبات الأخضر مفتوحة لمدة 15 دقيقة:

وسوف تستمر تدريبات الأخضر اليوم الخميس في تمام الثامنة مساءً على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة فقط.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبي المنتخب السعودي أمس فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

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