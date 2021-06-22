المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة اليمن

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد اليمن في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

المنتخب السعودي يستعد:

وأدى لاعبو الأخضر بقيادة المدير الفني صالح المحمدي تدريباتهم على الملعب الرديف في إستاد القاهرة الدولي، وقُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين.

وأدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة المنتخب السعودي ضد أوزبكستان مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورةً مصغّرة 5 ضد 5.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب الوطني، غدًا الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب اليمن، يوم بعد غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عامًا.

الأخضر يفوز على أوزبكستان:

وتمكن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من تجاوز عقبة أوزبكستان، بهدفين دون رد، سجلهما محمد الدوسري وعبدالله رديف في الدقيقتين 4 و36، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي مباريات المجموعة ذاتها في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، نجح المنتخب التونسي من تحقيق الفوز على نظيره اليمني بهدفين نظيفين أحرزهما يوسف سنانه ومحمد عزيز.

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