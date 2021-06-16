المنتخب السعودي يتألق مع رينارد

المواطن - مروة نبيل

يسير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، ونجح في التأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي يتصدر ويتأهل

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأوزباكستاني، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بثلاثية دون رد.

ورفع الأخضر بقيادة رينارد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان.

الأخضر مع رينارد

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 18 مباراة بقيادة رينارد، وتألق الأخضر معه بشكل لافت، ونجح في تطوير الأداء سواء الهجومي أو الدفاعي، بجانب النتائج المميزة التي حققها، والتي كان آخرها تجاوز عقبة أوزبكستان.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز مع مدربه الفرنسي 11 مرة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 3 مواجهات، وتمكن من تسجيل 35 هدفًا، واهتزت شباكه 12 مرة، ويطمح لمواصلة التألق في المرحلة المقبلة وخطف بطاقة التأهل إلى مونديال 2022.

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