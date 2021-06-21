‎الرئيسية
الرياضة
المنتخب السعودي يتقدم على أوزبكستان بالشوط الأول
ضمن منافسات كأس العرب للشباب

المنتخب السعودي يتقدم على أوزبكستان بالشوط الأول

2021/06/21
الساعة 9:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المنتخب السعودي يتقدم على أوزبكستان بالشوط الأول لاعبو المنتخب - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأوزباكستاني ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بتقدم الأخضر بهدفين دون رد.

المنتخب السعودي يتألق:

وبدأ المدير الفني للأخضر الشاب، صالح المحمدي المباراة بتشكيل مكون من، أسامة المرمش، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، عبدالعزيز الفرج، عبدالملك العييري، صهيب الزيد، ماجد دوران، مصعب الجوير، عبدالعزيز العليوة وعبدالله رديف.

السعودية ضد أوزبكستان في كأس العرب
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وبدأ المنتخب السعودي تحت 20 عامًا المباراة بضغط كبير، ونجح في فرض سيطرته خلال الدقائق الأولى، وتمكن محمد الدوسري من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

واستمرت محاولات الأخضر وسط دفاع قوي من لاعبي الأوزبكي، قبل أن ينجح عبدلله رديف في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.

السعودية ضد أوزبكستان في كأس العرب 1
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

كأس العرب لمنتخبات الشباب:

وتستضيف مصر منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب خلال الفترة من 20 يونيو وحتى السادس من شهر يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانطلقت منافسات بطولة كأس العرب للشباب، مساء أمس الأحد، بـ4 مباريات قوية، وانتهت جميعها بتحقيق الفوز وشهدت نتائج كبيرة لمنتخبي المغرب والإمارات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

وزير الرياضة: سعيد بانطلاق كأس العرب لمنتخبات الشباب

أعرب وزير الرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم،