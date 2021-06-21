المنتخب السعودي يتقدم على أوزبكستان بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأوزباكستاني ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بتقدم الأخضر بهدفين دون رد.

المنتخب السعودي يتألق:

وبدأ المدير الفني للأخضر الشاب، صالح المحمدي المباراة بتشكيل مكون من، أسامة المرمش، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، عبدالعزيز الفرج، عبدالملك العييري، صهيب الزيد، ماجد دوران، مصعب الجوير، عبدالعزيز العليوة وعبدالله رديف.

وبدأ المنتخب السعودي تحت 20 عامًا المباراة بضغط كبير، ونجح في فرض سيطرته خلال الدقائق الأولى، وتمكن محمد الدوسري من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

واستمرت محاولات الأخضر وسط دفاع قوي من لاعبي الأوزبكي، قبل أن ينجح عبدلله رديف في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.

كأس العرب لمنتخبات الشباب:

وتستضيف مصر منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب خلال الفترة من 20 يونيو وحتى السادس من شهر يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانطلقت منافسات بطولة كأس العرب للشباب، مساء أمس الأحد، بـ4 مباريات قوية، وانتهت جميعها بتحقيق الفوز وشهدت نتائج كبيرة لمنتخبي المغرب والإمارات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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