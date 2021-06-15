المنتخب السعودي يحسم الشوط الأول بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأوزباكستاني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بتقدم الأخضر بهدفين دون رد، ليقترب من التأهل إلى المرحلة المقبلة.

المنتخب السعودي يتألق:

وبدأت مباراة السعودية ضد أوزبكستان المقامة على ملعب مرسول بارك بشكل سريع، وسط ضغط من لاعبي الأخضر أملًا في تسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن سلمان الفرج من هز الشباك من تسديدة قوية، بعد تلقيه تمريرة مميزة من عبدالرحمن غريب.

وضغط الأخضر بقوة بعد هدف التقدم، ونجح سلمان الفرج في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 33 بعد تلقيه تمريرة مميزة من النجم فهد المولد، واستمرت المحاولات بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بثنائية.

ترتيب مجموعة السعودية:

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

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