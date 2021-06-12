المنتخب السعودي يدعم كريستيان إيركسن

المواطن - محمد سمعه

دعم الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن، وذلك بعد سقوطه مغشيًا عليه في مباراة بلاده ضد فنلندا بالدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول.

رسالة المنتخب السعودي لـ كريستيان إيركسن:

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر “تويتر” قائلًا: “كل أفكارنا معك إيركسن، نتمنى لك التحسن قريبًا”.

وكان إيركسن سقط بمفرده دون أي تدخل مغشيًّا عليه بالدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول ليتسبب ذلك في حالة ذعر للاعبي الفريقين، مما أجبر الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور على إيقاف المباراة.

إيركسن يتعافى:

ونُقل إيركسن إلى المشفى في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن حيث أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، تحسن حالة اللاعب إيركسن بعد أن سقط مغشيًّا عليه في أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا، وذلك بعد تعافي إيركسن.

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