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المنتخب السعودي يستعيد ذكريات مونديال 1994
نجح في التأهل إلى دور الـ16

المنتخب السعودي يستعيد ذكريات مونديال 1994

2021/06/20
الساعة 11:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنتخب السعودي يستعيد ذكريات مونديال 1994 لاعبو المنتخب - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

استعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ذكريات مشاركة الأخضر للمرة الأولى ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 1994.

المنتخب السعودي في المونديال:

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لأجواء مشاركة الأخضر والحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم 1944.

الأخضر في كأس العالم 1994
الأخضر في المونديال – المصدر @SaudiNT

وعلق قائلًا: “في مثل هذا اليوم من عام 1994.. الأخضر يقص شريط مشاركته في كأس العالم، مشاركة حافلة بالأرقام، وذكريات بقيت تنبض في الأذهان.. تاريخ مجيد لا يُنسى على مرّ الأجيال، إليكم هذه الصور النادرة من تلك اللحظات”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر يتألق في مشاركته الأولى:

وشارك الأخضر لأول مرة في تاريخه بمنافسات المونديال في نسخة عام 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجد في مجموعة قوية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة التي تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب.

جماهير السعودية في مونديال 1994
جماهير الأخضر – المصدر @SaudiNT

وبدأ الأخضر مشواره في كأس العالم بالخسارة ضد هولندا بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتفض ويفوز على المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بالنتيجة ذاتها، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى بالفوز على بلجيكا بهدف سعيد العويران.

منتخب السعودية
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 1994، وواجه نظيره السويدي، إلا أن الأخضر خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع المونديال بعدما خطف الأنظار في مشاركته الأولى.


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