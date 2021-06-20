المنتخب السعودي يستعيد ذكريات مونديال 1994

المواطن - مروة نبيل

استعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ذكريات مشاركة الأخضر للمرة الأولى ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 1994.

المنتخب السعودي في المونديال:

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لأجواء مشاركة الأخضر والحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم 1944.

وعلق قائلًا: “في مثل هذا اليوم من عام 1994.. الأخضر يقص شريط مشاركته في كأس العالم، مشاركة حافلة بالأرقام، وذكريات بقيت تنبض في الأذهان.. تاريخ مجيد لا يُنسى على مرّ الأجيال، إليكم هذه الصور النادرة من تلك اللحظات”.

الأخضر يتألق في مشاركته الأولى:

وشارك الأخضر لأول مرة في تاريخه بمنافسات المونديال في نسخة عام 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجد في مجموعة قوية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة التي تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب.

وبدأ الأخضر مشواره في كأس العالم بالخسارة ضد هولندا بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتفض ويفوز على المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بالنتيجة ذاتها، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى بالفوز على بلجيكا بهدف سعيد العويران.

وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 1994، وواجه نظيره السويدي، إلا أن الأخضر خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع المونديال بعدما خطف الأنظار في مشاركته الأولى.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة