المنتخب السعودي يصل مرسول بارك

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، استعدادًا لمباراته المرتقبة ضد أوزبكستان.

المنتخب السعودي في مرسول بارك:

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول لاعبي الأخضر إلى ملعب المباراة، وأخرى تظهر جاهزية غرفة الملابس، وعلق قائلًا: “مثّــل بــلادك ولك الشــرف”.

وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد أوزبكستان، حيث دفع بالثنائي صالح الشهري وفهد المولد في الهجوم، ويمكن الاطلاع على التشكيل الأساسي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السعودية ضد أوزبكستان:

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

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