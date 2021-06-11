المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لمواجهة سنغافورة

المواطن - محمد سمعه

اختتم المنتخب السعودي الأول لـ كرة القدم تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد تدريباته مساء أمس، استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة اليوم الجمعة.

وبدأت التدريبات بـ تمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ لتختتم الحصة التدريبية بـ مناورة تكتيكية.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد سنغافورة

وتبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل على قناة KSA Sports 1 HD.

وكان لقاء الدور الأول بين المنتخبين انتهى بتفوق المنتخب السعودي بثلاثية دون رد. وقبل المباراة، يحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد منتخب سنغافورة بالمركز الرابع برصيد سبع نقاط. الأخضر تفوق على المنتخب اليمني بثلاثية وكان الأخضر تفوق على منتخب اليمن السبت الماضي بالفوز بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة، حيث سجل للأخضر سالم الدوسري هدفًا وفهد المولد هدفين. أما منتخب سنغافورة فخسر من منتخب أوزبكستان بخماسية دون رد يوم الاثنين الماضي بالجولة التاسعة بين الفريقين في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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