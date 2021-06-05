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المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في اليمن
ضمن تصفيات مونديال 2022

المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في اليمن

2021/06/05
الساعة 10:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في اليمن
المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي، الشوط الأول من مباراة اليمن بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

أحداث الشوط الأول:

وتقدم سالم الدوسري بالهدف الأول لـ الأخضر بالدقيقة الثالثة، ثم أضاف فهد المولد الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الـ16 بطريقة جميلة.

المنتخب السعودي

المنتخب السعودي يبدع بثلاثية:

ولم يظهر المنتخب اليمني، الذي ظل متراجعًا ليستغل فهد المولد ارتباك الحارس اليمني ليضيف ثالث أهداف الأخضر بالدقيقة الـ31.

وشهد الشوط الأول تواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في مدرجات ملعب مرسول بارك بين الجماهير لدعم الأخضر في مباراة اليمن.

ويسعى الأخضر للفوز من أجل الانفراد بـ صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات.

سالم الدوسري - السعودية واليمن

فهد المولد - السعودية واليمن

فهد المولد - السعودية واليمن


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