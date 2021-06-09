النصراويون يتفاعلون مع رسالة آل معمر للرمز

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر رسالة إلى عضو الشرف الذهبي الأمير خالد بن فهد بعد تكفله بصفقة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر.

آل معمر يوجه رسالة للرمز

ونشر مسلي آل معمر صورة للأمير خالد بن فهد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، موجهًا الشكر إليه على كل ما يُقدمه للعالمي ومساندته للإدارة.

وقال: “مع كل خطوة نصراوية، لابد أن نشكر عشاق النصر من ذهبيين ومحبين وجماهير، وعلى رأسهم الرمز الداعم، الذي يتابع أدق التفاصيل بنفسه، ويدعمنا بالمال، ويساندنا في اتخاذ القرار.. شكرًا خالد بن فهد لا توفي حقه”.

النصراويون يتفاعلون مع تغريدة آل معمر

وتفاعل الإعلاميون والنصراويون مع تغريدة مسلي آل معمر، وقال الإعلامي علي المرشود: “لا خوف على العالمي وخلفه هذا الرمز الكبير ومعه بقية رجالات الكيان، بالتوفيق للنصر”.

وكتب الإعلامي عبدالعزيز المريسل: “الجماهير تثق في خطواتكم التي يدعمها كبير النصراويين الأمير خالد بن فهد، الله يوفقكم أيها القائد المحنك”، وقال عضو الشرف الذهبي فهد السيف: “بارك الله في جهودكم يا أبو عبدالله.. نادينا العالمي ما عليه خوف بدعم الرمز وعملك الإداري الرائع”.

ووقع العالمي، مساء أمس الثلاثاء، رسميًّا مع فينسنت أبو بكر قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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