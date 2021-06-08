النصر في طريقه لإنهاء أزمة الكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لحل أزمة شهادة الكفاءة المالية سريعًا، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النصر يسعى لحل أزمة الكفاءة المالية

وأشار الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة نادي النصر اتخذت خطوة جديدة في مشوارها لإنهاء أزمة شهادة الكفاءة المالية.

وكتب علي العنزي عبر “تويتر”: “إدارة النصر أودعت راتب شهر في حسابات لاعبي العالمي مساء اليوم، وذلك ضمن جدولها لإنهاء كافة الالتزامات المالية على الفريق للحصول على الكفاءة المالية”.

وتعاقد العالمي مؤخرًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا قادمًا من صفوف جوانجزو الصيني، كما ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكنه فشل في تسجيله بسبب الكفاءة المالية وأعاره لنادي شباب الأهلي الإماراتي لنهاية الموسم.

الكفاءة المالية شرط لتسجيل اللاعبين

وحسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن إلغاء شرط الحصول على شهادة الكفاءة المالية في الموسم الرياضي المقبل، مؤكدًا استمرارها لتسجيل اللاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد فرض على الأندية الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل فترتي الانتقالات، كشرط أساسي من أجل إبرام تعاقدات جديدة، وتعتمد على سداد المستحقات المالية المتأخرة سواء للاعبين أو المدربين أو للأندية أو رواتب الموظفين.

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