النصر مهدد برحيل 4 لاعبين عنه

المواطن - محمد سمعه

يُوجد 4 لاعبين بالفريق الكروي الأول بنادي النصر، مهدد النادي برحيلهم وذلك بمجرد دخولهم الفترة الحرة بالانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتسعى إدارة العالمي بـ رئاسة مسلي آل معمر إلى تحقيق الاستقرار بصفوف الفريق الكروي الأول وذلك للمنافسة على الألقاب المحلية والعالمية بالموسم المقبل.

اللاعبون الأربعة

واللاعبون الأربعة الذين يستعدون للدخول إلى الفترة الحرة في يناير المقبل” المغربي عبدالرزاق حمدالله، سلطان الغنام، مختار علي، عبدالله الخيبري”.

وبوقت سابق، طمأن المهاجم عبدالرزاق حمدالله جماهير النصر بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

حمدالله يطمئن النصراويين

وكان حمدالله ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليؤكد اللاعب المغربي أنه في حال استمراره في الدوري السعودي سيكون مستمرًا في صفوف العالمي.

وتفاعلت الجماهير الصفراء مع المهاجم المغربي، ودشنت هاشتاق حمدالله خط أحمر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأبدت غضبها من احتمالية رحيله عن الفريق، ورفضت خطوة انتقاله إلى الاتحاد.

وانتقدت الجماهير عبر هاشتاق حمدالله خط أحمر على “تويتر”، مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بسبب احتمالية رحيل المهاجم المغربي عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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