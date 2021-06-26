النصر يحدد بديل صفقة باولينيو

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر، قد استقر على الصفقة البديلة للاعب البرازيلي باولينيو لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق.

سر اهتمام النصر بضم باولينيو:

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن العالمي فكر في ضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ33 عامًا لتعويض مواطنه بيتروس في حال قرر مغادرة العالمي.

نجم السد يحل الأزمة:

ولكن تردد لاعب جوانجزو السابق في الانضمام إلى النصر، جعل العالمي يفكر في ضم الكوري الجنوبي نام تاي هي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي السد القطري.

ويُعد الهلال والنصر، الأقرب لضم تاي هي، كون الزعيم يحتاج بديلًا للإيطالي سيباستيان جيوفنكو الذي يعد قريبًا من الرحيل، كذلك يريد النصر ضم تاي هي ليكون بديلًا لـ المغربي نور الدين أمرابط.

ويملك باولينيو خبرة كبيرة نظرًا لتمثيله للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث سبق له اللعب في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الفترة من 2013 إلى 2015، ولعب مع فريق برشلونة الإسباني بموسم 2017/ 2018، ولعب مع نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني منذ عام 2019 حتى العام الحالي.

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