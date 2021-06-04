النصر يطلب صفقة من الأهلي والراقي متردد

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن أن النصر مهتم بضم صفقة من العيار الثقيل من النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتُركز إدارة النصر على تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بمهاجم قوي ينافس مع المغربي عبدالرزاق حمدالله بصفوف الفريق.

مزايا يقدمها النصر لإقناع الأهلي:

وأفاد الإعلامي والناقد الرياضي فهد السبيعي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “النصر داخل في صفقة من العيار الثقيل مع الراقي، فيها كاش ولاعبين فوق البيعة لاقتناص المهاجم الكبير، وإدارة الراقي مترددة لأنها متخوفة من رد فعل الجمهور، لو تمت الصفقة”.

وتُلمح التغريدة إلى أن النصر مهتم بضم النجم السوري عمر السومة خاصة أنه سبق للعالمي ومنذ تواجد سعود السويلم كرئيس للنادي العاصمي، المحاولة للتعاقد مع السومة المستمر بعقد مع الراقي حتى عام 2024.

الراقي لن يُفرط في السومة:

وسترفض إدارة الأهلي رحيل السومة، خاصة أن برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية” ذكر أن السومة باقٍ في الراقي مع تغيير اللاعبين الأجانب الـ6 بالفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

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