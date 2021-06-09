النفط يتخطى 72 دولاراً بدعم من تعزز الطلب

المواطن - متابعة

واصل النفط مكاسبه فوق 72 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد أن أشار تقرير صناعي إلى سحب آخر في مخزونات الخام الأميركية مما عزز التفاؤل بشأن تعافي الطلب.

خام تكساس:

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك 0.5٪ فوق 70 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت بالنسبة ذاتها متجاوزاً 72 دولاراً للبرميل.

وأفاد معهد البترول الأميركي بأن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات. ويتم دعم النفط أيضًا من خلال ضعف الدولار، في حين أن سوق خام الشرق الأوسط تظهر علامات القوة.

انتعاش قوي:

وكان الانتعاش القوي مدعومًا بارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وهناك علامات على أن وتيرة عودة ظهور Covid-19 في آسيا قد تتراجع.

كما خففت وزارة الخارجية الأميركية من تحذيرات السفر للدول حول العالم، مما قد يمهد الطريق لمزيد من رحلات الطيران.

من ناحية أخرى، يتم إحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفقًا للولايات المتحدة، التي طلبت من طهران إعادة عمليات التفتيش الكاملة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد يؤدي تجديد الصفقة إلى تخفيف العقوبات الأميركية وزيادة تدفقات النفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

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