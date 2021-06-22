النفط يكسر حاجز 75 دولاراً لأول مرة منذ أكثر من عامين

المواطن - متابعة

كسر سعر خام برنت سقف 75 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وسط مؤشرات على تضييق سريع في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة في لندن فوق هذا المستوى في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9٪ في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع في أربعة أسابيع.

ثبات سوق النفط

تواصل السوق ثباتها في هيكل صعودي، وقد ذكرت شركة Genscape أن المخزونات في مركز التخزين الأميركي الرئيسي في كوشينغ انخفضت مرة أخرى الأسبوع الماضي من أدنى مستوى منذ مارس 2020، وفقًا لأشخاص مطلعين.

سعر خام برنت

وارتفع سعر برنت بأكثر من 40٪ هذا العام، حيث إن الانتعاش القوي من الوباء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا يدعم زيادة استهلاك الوقود، على الرغم من أن عودة الفيروس في أجزاء من آسيا تذكير بأن التعافي سيكون غير متساو.

سعر الخام العالمي

وقد يرتفع سعر النفط الخام العالمي إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل، مع انتعاش الطلب على السفر، وفقًا لـ Bank of America Corp.

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