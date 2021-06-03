النفط يواصل مكاسبه وبرنت يقترب من 72 دولارًا

المواطن - متابعة

واصل النفط مكاسبه، اليوم الخميس، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، حيث أدى انخفاض مخزونات الخام الأميركية إلى تعزيز التفاؤل بشأن تعافي الطلب.

برنت:

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي في نيويورك فوق 69 دولارًا للبرميل، بعد أن أضافت ما يقرب من 4% خلال الجلستين الماضيتين، بينما اقترب برنت من 72 دولارًا.

وأفاد معهد البترول الأميركي أن المخزونات انخفضت بمقدار 5.36 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون. وسيكون هذا أكبر سحب خلال شهر إذا تم تأكيده من خلال البيانات الرسمية.

وقال دانيال ييرجين، مؤرخ النفط ونائب رئيس شركة IHS Markit Ltd، في تصريحات لتلفزيون “بلومبرغ”، إن “الطلب قوي على النفط في الوقت الحالي، مع انفتاح الاقتصادات في جميع أنحاء العالم”، وتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 80 دولارًا للبرميل.

تفاؤل:

ويتزايد التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب على الوقود مع انتعاش الولايات المتحدة والصين وأوروبا بقوة من الوباء، ومع التعليقات المتفائلة من “أوبك+” ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، والتي أضافت إلى التوقعات الإيجابية.

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