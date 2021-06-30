النقد الدولي يشطب 1.4 مليار دولار من ديون السودان

المواطن - متابعة

أعلن صندوق النقد الدولي أنّه قرّر شطب 1.4 مليار دولار من الديون المتأخّرة على السودان، ومنح هذا البلد قرضًا جديدًا بقيمة 2.47 مليار دولار، في خطوة وصفتها الولايات المتّحدة بـ”التاريخية”.

تخفيف أعباء السودان:

وقالت كارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد المسؤولة عن السودان خلال مؤتمر عبر الهاتف: إنّ الصندوق قرّر بعد موافقته على أهلية السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، شطب 1.4 مليار دولار من مستحقّات الديون المتأخّرة على هذا البلد.

قرض:

وأضافت أنّ “الصندوق وافق أيضًا على منح السودان قرضًا بقيمة 2.47 مليار دولار يمتدّ تنفيذه على ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وذلك بموجب “التسهيل الائتماني الممدّد”.

ولفت الصندوق في بيان إلى أنّ القرارات التي أصدرها الصندوق لصالح السودان “ستساعد هذا البلد على تقوية مرونته الاقتصادية، وتعزيز نموّ أكثر قوّة وشمولية، والحدّ من الفقر، ورفع مستويات المعيشة فيه”.

ويتيح “التسهيل الائتماني الممدّد” تقديم مساعدة مالية للبلدان التي تعاني من صعوبات مزمنة في ميزان مدفوعاتها.

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