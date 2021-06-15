النقل ترصد 9340 مخالفة وتحذر من المنشآت أو الأفراد غير المرخصين

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للنقل على عدم التعامل مع المنشآت أو الأفراد غير المرخصين في أنشطة النقل.

تؤكد #الهيئة_العامة_للنقل على عدم التعامل مع المنشآت أو الأفراد غير المرخصين في أنشطة #النقل، أو التوقيع على مستندات إضافية كالتوقيع على سندات لأمر، أو الشروط غير النظامية في عقود تأجير السيارات، ولـ البلاغات والشكاوى يمكن الاتصال بالرقم (٩٣٨). pic.twitter.com/cSD6Fx1oPk — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) June 15, 2021

تحذيرات:

كما شددت النقل، في تغريدة لها عبر تويتر، على ضرورة عدم التوقيع على مستندات إضافية كالتوقيع على سندات لأمر، أو الشروط غير النظامية في عقود تأجير السيارات.

وتنفذ الهيئة العديد من الحملات الرقابية المشتركة للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة النقل في جمع أنحاء المملكة، حيث رصدت 9340 مخالفة خلال جولاتها.

بلاغات:

ولفتت إلى أنه للبلاغات والشكاوى يمكن الاتصال بالرقم ٩٣٨.

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