النقل لـ مستخدمي طريق المدينة – مكة: احذروا الأمطار وهدئوا السرعة

المواطن - المدينة المنورة

ناشد فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة مستخدمي طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

هطول أمطار:

ودعت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر”، مرتادي الطريق للحذر بسبب هطول الأمطار على الطريق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أفادت باحتمالية وجود زخات رعدية ومتفرقة من الأمطار على أجزاء محدودة من جنوب غرب وغرب المملكة.

توقعات الطقس:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل)، ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية والرياض.

حالة البحر:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18- 45 كم/ ساعة، فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة 15-30كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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