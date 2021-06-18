النمر يحذر من التداوي بشرب الدم: يسبب الإيدز

المواطن - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من أسلوب مزعوم للعلاج تم تداوله في مقطع فيديو لأشخاص يجرحون أنفسهم ويخلطون الدم مع الماء ليشربها آخرون بغرض التداوي.

شرب الدم للتداوي

وقال النمر : انتشر مقطع لأشخاص يتداوون بشرب الدم من أشخاص آخرين للتداوي، والدم طبيًا يسبب انتقال الفيروسات مثل الإيدز وفيروس الكبد الوبائي وكذلك ترسب الحديد بكميات كبيرة في الكبد والبنكرياس والقلب.

وتابع النمر : أما في ديننا فهو نجس وحرام شربه كما ورد في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (25/35-36).

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