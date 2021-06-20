النمر يكشف مخاطر الجلطة الحرارية في فصل الصيف

المواطن - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من التعرض لأشعة الشمس الحارقة، لمنع الإصابة بضربة الشمس أو “الجلطة الحرارية”.

الفئات المعرضة للإصابة بـ الجلطة الحرارية:

وأوضح النمر، في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مفهوم ضربة الشمس بالقول: “هي ارتفاع حرارة الجسم الداخلية فوق 40 مع تغيّر مستوى الوعي، ونسبة الوفاة فيها قد تصل لـ 20 %”.

وتابع: “هؤلاء انتبهوا عليهم في الصيف من ضربة الشمس وهم من فوق سن الخمسين ومريض القلب والسكري ومن يستخدم أدوية تمنع التعرق مثل مدرات البول/البروستات”.

إرشادات صحية بفصل الصيف:

وشدد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على اتباع بعض الخطوات الصحية خلال فصل الصيف وهي:

أكثِر من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بالسوائل. ابتعد عن الخروج في ذروة حرارة الشمس وإن كان لا بد فعليك “بالشمسية”. البس ملابس فضفاضة فاتحة الألوان. لا تترك طفلًا أبدًا في سيارة وحده ولو “دقيقتين”. الاستحمام يوميًا والاهتمام بنظافة الجلد.

ضربة الشمس "الجلطة الحرارية"

هي ارتفاع حرارة الجسم الداخلية فوق 40 مع تغيّر مستوى الوعي

ونسبة الوفاة فيها قد تصل ٢٠%. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) June 20, 2021

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