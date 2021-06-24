النمر : 5 أشياء تطيل العمر بعد التقاعد

المواطن - الرياض

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر إن هناك بعض الأمور التي تطيل العمر بعد التقاعد.

وأوضح النمر أن الأشياء التي تطيل عمر المتقاعدين هي:

١.الرياضة اليومية

٢.الفحوصات الدورية

٣.تناول الخضراوات والفواكه يومي

٤.الابتعاد عن التدخين

٥.الابتعاد عن التوتر والأخبار السلبية

أطعمة تطيل العمر بعد التقاعد

وأظهرت دراسة سابقة أن الرجال والنساء الذين يتناولون وجبات من الأسماك والخضراوات ربما يعيشون عمرا أطول ممن لا يتناولون هذه الأطعمة.

وقالت الدراسة إن أكثر من أربعة آلاف من الرجال والنساء-يبلغون من العمر 60 عاما ممن توجد لديهم في الدم أعلى نسب من الدهون العديدة غير المشبعة التي تحتويها الأسماك والخضروات- هم أقل عرضة بواقع نحو 15 مرة للوفاة جراء أمراض القلب وغيرها وذلك بالمقارنة بمن لديهم مستويات أقل من هذه الدهون.

الدهون غير المشبعة

والدهون العديدة غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة هي الدهون التي تضمن مستويات صحية من الكوليسترول لا سيما عندما تستعمل بديلا عن الدهون المشبعة والمتحولة والكوليسترول الضار.

وتوجد الدهون غير المشبعة في أسماك مثل السلمون والسلمون الأرقط (تراوت) والرنجة وفي خضروات وفاكهة مثل ثمار الأفوكادو والزيتون والجوز والزيوت النباتية مثل زيت فول الصويا وزيت الذرة وزيت القرطم وزيت عباد الشمس وزيت الكانولا وزيت الزيتون.

وتقول الإرشادات إنه يتعين ألا يتناول البالغون أكثر من 20 إلى 35 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية من الدهون.

ويجب أن تكون هذه الدهون غير مشبعة على ألا تزيد نسبة الدهون المشبعة على 10 % علاوة على نسبة أقل بقدر الإمكان من الدهون المتحولة.

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