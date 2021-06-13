النمسا تمطر شباك مقدونيا الشمالية بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب النمسا الأول لكرة القدم، من الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ملخص مباراة النمسا ومقدونيا:

وبدأت المباراة بضغط من قبل لاعبي منتخب النمسا، حيث أحرز اللاعب ستيفان لاينير الهدف الأول للمنتخب النمساوي بالدقيقة الثامنة عشرة بطريقة أكثر من رائعة.

وبعدها بـ10 دقائق، استمر ضغط المنتخب المقدوني ليسجل اللاعب جوران بانديف صاحب الـ37 عامًا هدف التعادل للمنتخب المقدوني بالدقيقة الثامنة والعشرين.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل بين المنتخبين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تراجع أداء منتخب مقدونيا، ليستغل منتخب النمسا ذلك ويضيف الهدف الثاني عبر اللاعب ميكائيل غريجوريتش بالدقيقة الثامنة والسبعين.

ولم ينجح المنتخب المقدوني في تقليص الفارق، ليعطي ذلك الفرصة للمنتخب النمساوي لإضافة الهدف الثالث عبر اللاعب ماركو أرناوتوفيتش بالدقيقة التسعين.

النمسا تحقق أول فوز بتاريخها في اليورو:

يذكر أن منتخب النمسا نجح في تحقيق أول فوز له ببطولة اليورو، بينما أصبح اللاعب غوران بانديف أول لاعب يسجل هدفًا في بطولة دولية رسمية لمنتخب مقدونيا الشمالية في مشاركته الأولى في اليورو.

وسيواجه، منتخب النمسا، نظيره الهولندي يوم الخميس المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات، بينما يواجه المنتخب المقدوني، نظيره الأوكراني أيضًا يوم الخميس المقبل.

وكان اللاعب النمساوي دافيد ألابا نال جائزة أفضل لاعب في المباراة بين الفريقين.

وقبل مباراة النمسا والمنتخب المقدوني، كانت إنجلترا فازت على كرواتيا بهدف دون مقابل.

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