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النيابة: عقوبة غسل الأموال تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين
تشمل أيضًا إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة

النيابة: عقوبة غسل الأموال تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين

2021/06/16
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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النيابة: عقوبة غسل الأموال تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين النيابة العامة
المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 10 سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن.

عقوبات: 

ولفتت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أن العقوبة تشمل أيضًا إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة، ومصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

إبعاد: 

وذكرت أنه يتم منع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن السعودية بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها، مع نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية، وذلك وفقًا للمادة (32) من نظام مكافحة غسل الأموال.


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