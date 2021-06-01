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النيابة: 5 أحوال يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية
عقوبات تصل إلى 5 آلاف ريال لمن يخالف ذلك

النيابة: 5 أحوال يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية

2021/06/01
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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النيابة: 5 أحوال يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية
المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن نقل الأعضاء البشرية، عملية طبية يُستأصل من خلالها العضو البشري- أو جزء منه- من جسم المتبرِع- من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أيٍّ من أعضائه حال حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بعد وفاته على ذلك- ويزرع في جسم المتبرَع له، بأي وسيلة طبية مقررة لدى المركز.

المحظورون من التبرع: 

وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يحظر التبرع بالأعضاء البشرية في 5 أحوال، مشددةً على أن هناك عقوبات تصل إلى 500 ألف ريال لمن يخالف ذلك.

 

النيابة: 5 أحوال يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية - المواطن


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