الهلال: النصر مقبل على صناعة فريق يهزم الحكام

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي سعيد يوسف الهلال بالصفقات التي أبرمتها إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

النصر يصنع فريقًا قويًا

وقال سعيد الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يبدو أن النصر مقبل على صناعة فريق يستطيع ان يهزم الحكام والإعلام والنظام (اللجان)”.

وجاءت تغريدة الهلال في إشارة إلى الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، الأمر الذي عطله عن المنافسة على الألقاب.

العالمي يدعم صفوفه بصفقات قوية

وكان العالمي قد تعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني، بدعم من الأمير خالد بن فهد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما نجحت إدارة مسلي آل معمر في حسم صفقة الكاميروني فينسنت أبو بكر قادمًا من بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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