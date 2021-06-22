الهلال ناعيًا ناجي عبدالمطلوب: أحد النجوم التاريخيين وساهم بإنجازاتنا

المواطن - مروة نبيل

حرصت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على نعي نجم الفريق والمنتخب السعودي السابق، الراحل ناجي عبدالمطلوب الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وفاة نجم الهلال السابق

وتوفي ناجي عبدالمطلوب، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية وتواجده في المستشفى خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخيم الحزن على الوسط الرياضي، لرحيل نجم نادي الهلال، وحرص الإعلاميون والجماهير على نعيه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال ينعى ناجي عبدالمطلوب

وأصدر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بيانًا جاء فيه: “نعى مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن نافل، لاعب الهلال والمنتخب السعودي سابقًا ناجي عبدالمطلوب”.

وأضاف: “قدم مجلس الإدارة أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة عبدالمطلوب، وإلى لاعبي ومنسوبي وجماهير الهلال والوسط الرياضي كافة، في وفاته رحمه الله”.

وتابع “كان يُعد اللاعب الراحل من النجوم التاريخيين الذين ارتدوا شعار الهلال، وساهموا في مسيرة إنجازاته، وكان رحمه الله أحد اللاعبين الذين مثلوا الهلال وفازوا بأول دوري في المملكة عام 1977، كما ساهم مع زملائه في تحقيق الدوري السعودي عام 1979”.

واختتم نادي الهلال بيانه بشأن ناجي عبدالمطلوب قائلًا: “ويسأل مجلس الإدارة المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر ويربط على قلوبهم ويرزقهم الصبر والسلوان إنه سميع مجيب الدعاء”.

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