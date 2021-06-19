الهلال يحتفي بالذكرى الـ24 لتتويجه بالسوبر الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

يحتفي نادي الهلال اليوم السبت، بالذكرى الـ24 على تتويجه بلقب كأس السوبر الآسيوي عام 1997 على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

🗓 في مثل هذا اليوم من عام ١٩٩٧م.. حقّق #كبير_آسيا كأس السوبر الآسيوي 🏆🤩💙https://t.co/AAB9dbArqT — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 19, 2021

ونشر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” مقطع فيديو من مباراة العودة بين الزعيم وفريق بوهانج التي أُقيمت في كوريا الجنوبية يوم 19 يونيو 1997 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بعد فوز الزعيم في الرياض بهدف دون مقابل.

سامي الجابر يقود الزعيم للفوز باللقب:

وحصد الزعيم اللقب بعد فوزه بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين، حيث سجل سامي الجابر هدفي الزعيم في شباك الفريق الكوري الجنوبي.

الهلال الأكثر تحقيقًا للقب:

ويعد الزعيم الأكثر تحقيقًا للقب كأس السوبر الآسيوي برصيد بطولتين قبل إلغائها في عام 2002، حيث فاز باللقب عامي 1997 و 2000، كما سبق لـ النصر الفوز باللقب في عام 1998.

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