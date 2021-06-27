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الهلال يستعد للموسم الجديد بـ5 وديات في النمسا
سيقود جارديم تدريبات الفريق

الهلال يستعد للموسم الجديد بـ5 وديات في النمسا

2021/06/27
الساعة 10:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يستعد للموسم الجديد بـ5 وديات في النمسا لاعبو الهلال - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن كافة الأمور المتعلقة بعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية، وبدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

جارديم يصل نهاية الشهر الحالي:

وينتظر أن يصل المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم إلى العاصمة الرياض نهاية الشهر الحالي، للإشراف ميدانيًّا على تحضيرات فريق العمل قبل عودة التدريبات، وبدء مهمته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي الهلال قد أعلن الشهر الحالي عن تعاقده مع جارديم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مدرب الهلال الجديد
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

معسكر النمسا يُجهز الهلال:

ويتواجد عضو مجلس إدارة نادي الهلال، المدير التنفيذي لكرة القدم، فهد المفرج، برفقة المنسق الإداري لإدارة الكرة، فهد المديد خلال الفترة الحالية في النمسا، لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الفريق الإعدادي هناك.

ويبدأ الزعيم الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد، يوم الاثنين الموافق الخامس من يوليو المقبل، في مقر النادي بالرياضي، ويجري خلالها اللاعبون فحوصات طبية شاملة لمدة 3 أيام، بداية من السادس من يوليو وحتى الثامن من الشهر ذاته.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريبات على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي قبل السفر إلى النمسا يوم 12 من شهر يوليو المقبل، حيث سيُقام المعسكر الإعدادي هناك حتى الثاني من شهر أغسطس، وسيلعب 5 مباريات ودية.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC


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