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الهلال يعلن عن جهازه الفني خلال أيام
لقيادة الفريق في الموسم الجديد

الهلال يعلن عن جهازه الفني خلال أيام

2021/06/01
الساعة 12:33 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يعلن عن جهازه الفني خلال أيام فهد بن نافل
المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من حسم ملف الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

الهلال يستعد للإعلان عن جهازه الفني:

وقال وليد الفراج: “حسب المعلومات المتوفرة لدينا أن إدارة نادي الهلال سوف تعلن خلال الأيام القليلة عن الجهاز الفني الجديد، لقيادة الفريق في الموسم الرياضي المقبل”.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @SPL

وتابع خلال حديثه في برنامجه “الدوري مع وليد”: “ومن المقرر أن يترك لهذا الجهاز ملف إعادة تقييم القائمة الأجنبية في الفريق الأول لكرة القدم والتعاقدات المقبلة”.

وكانت الإدارة الهلالية قد تعاقدت مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت لنهاية الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.


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