الهلال يعلن عن جهازه الفني خلال أيام

المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من حسم ملف الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: حسب المعلومات المتوفرة لدينا أن #الهلال سوف يعلن خلال الأيام القليلة عن الجهاز الفني وسيترك لهذا الجهاز ملف إعادة تقييم القائمة الأجنبية في النادي والتعاقدات المقبلة.#قناة_SBC pic.twitter.com/1tcHHTjNeP — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 31, 2021

الهلال يستعد للإعلان عن جهازه الفني:

وقال وليد الفراج: “حسب المعلومات المتوفرة لدينا أن إدارة نادي الهلال سوف تعلن خلال الأيام القليلة عن الجهاز الفني الجديد، لقيادة الفريق في الموسم الرياضي المقبل”.

وتابع خلال حديثه في برنامجه “الدوري مع وليد”: “ومن المقرر أن يترك لهذا الجهاز ملف إعادة تقييم القائمة الأجنبية في الفريق الأول لكرة القدم والتعاقدات المقبلة”.

وكانت الإدارة الهلالية قد تعاقدت مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت لنهاية الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

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