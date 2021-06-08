الهلال يُنافس على أفضل نادٍ آسيوي في مايو

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز الأندية التي تألقت خلال منافسات شهر مايو الماضي، وجاء في مقدمتهم نادي الهلال.

أبرز أندية غرب آسيا في مايو

وكان شهر مايو الماضي حاسمًا في الكثير من المسابقة الكروية سواء على المستوى المحلي أو القاري، حيث شهد لحظات كروية مثيرة في منطقة غرب آسيا بعد انتهاء العديد من الدوريات المحلية وإقامة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي.

وتم اختيار 8 أندية بجانب الزعيم للمنافسة على لقب الأفضل في مايو، وهم؛ الجزيرة الإماراتي، تشرين السوري، العربي الكويتي، الكويت الكويتي، المحرق البحريني، العهد اللبناني، السلط الأردني، والشرطة العراقي، ويستمر التصويت حتى يوم 12 يونيو.

الهلال يتوج بلقب دوري المحترفين

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن الزعيم قائلًا: “نجح فريق الهلال في المحافظة على لقبه كبطل للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه بعد أن حقق نتائج لافتة في المراحل الأخيرة للحدث والتي جرت خلال شهر مايو الماضي، ليظفر بالكأس عن جدارة واستحقاق”.

وتابع: “الهلال تفوق على جميع منافسيه حينما جمع 61 نقطة من 30 مباراة لعبها، فاز في 18 وتعادل في 7 وخسر 5، مسجلًا 60 هدفًا مقابل 33 كرة دخلت في مرماه، كما ابتعد بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الشباب”.

وأضاف: “وخلال شهر الحسم الأخير من المسابقة، لعب الهلال 5 مباريات فاز في 4 وتعادل في واحدة دون أن يتعرض لأي خسارة، مسجلًا 15 هدفًا، فيما تلقت شباكه 5 أهداف في إشارة إلى حضور الشخصية البطولية لصاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة”.

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