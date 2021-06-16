الهند تسجل أول إصابة بـ الفطر الأخضر

المواطن - متابعة

أفاد مصدر طبي في الهند، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافٍ من فيروس كورونا المستجد، في ولاية “ماديا براديش”.

كورونا:

ونقلت قناة “إن دي تي في” الهندية، اليوم الأربعاء، عن المصدر، قوله إن الحالة لشخص يبلغ من العمر 34 عامًا أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

الفطر الأسود:

وكان وزير الصناعة الكيميائية وإنتاج الأسمدة الهندي، ساداناندا غوفدا، أعلن في 26 مايو الماضي أنه تم تسجيل 11717 حالة الإصابة بـ الفطر الأسود، ونقلت القناة عن مصدر أن أحد الأسباب الرئيسية لازدياد عدد المصابين بالمرض يعود إلى النقص الحاد في الأدوية المضادة للفطريات.

وأشار الخبراء إلى أن المرض الفطري المعروف أيضًا باسم العفن الأسود (Mucormycosis)، يتم تسجيله لدى المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا في قسم العناية المركزة ويتلقون الستيرويدات أو دعم الأوكسجين لفترة طويلة.

كما يتم تسجيل هذا المرض لدى مرضى السكر الذين يتلقون جرعات كبيرة من الاستيرويدات لفترة طويلة.

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