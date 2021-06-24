الوجهة الأقرب لـ أمرابط في حال غادر النصر

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، نجم الفريق الكروي الأول بـ النصر، أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جماهير النصر انتقدت أمرابط:

وكان أمرابط تعرض للعديد من الانتقادات بـ موسم 2020/ 2021، من قبل جماهير العالمي بسبب انخفاض مستواه الفني بصورة ملحوظة، مما جعل الكثير من جماهير العالمي تطلب رحيله.

وبعد تعاقد العالمي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالفترة الأخيرة سيكون أمرابط أقرب للرحيل إلى الدوري الإماراتي.

اللاعب المغربي صاحب الـ34 عامًا مطلوب من قبل فريقي العين والوحدة في الدوري الإماراتي، في حال غادر النصر بشكل نهائي.

وكان أمرابط انضم إلى العالمي في عام 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.

أرقام أمرابط مع أصفر العاصمة:

وخلال آخر 3 سنوات، لعب أمرابط مع أصفر العاصمة في 100 مباراة بجميع المسابقات حيث سجل خلالها 17 هدفًا وقام بصناعة 25 هدفًا.

وحقق أمرابط مع العالمي لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019 ولقبين ببطولة كأس السوبر السعودي عامي 2019 و2020.

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