الوزيران فيصل بن فرحان والعيبان يلتقيان وزير خارجية بريطانيا

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، اليوم، معالي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، بما في ذلك سير عمل اللجان المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات التعاون الدفاعي والأمني والسياسي في إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين.

فيما حضره من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين البريطانيين.

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