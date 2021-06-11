الوزير السواحة : السعودية عازمة على بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار

المواطن - واس

أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة أن الدعم الذي يحظى به قطاع البحث العلمي والتطوير والابتكار من قبل القيادة ، والحرص على تكامل منظومة الابتكار في المملكة دلالة على عزم المملكة المُضي في رحلتها للتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.

السواحة يشيد بالكفاءات الوطنية:

وأشاد معاليه بجهود الكفاءات الوطنية من أبناء وبنات الوطن من باحثين وعلماء ومطورين ، مشيراً إلى أن إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ، التي وافق مجلس الوزراءعلى إنشائها، يأتي لتعظيم القيمة على المستوى الوطني وإثراء منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار لتعزيز تنافسية المملكة ومراكزها الريادية على المستوى الدولي.

رعاية القيادة للبحث العلمي والابتكار:

وبهذه المناسبة قدم معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظهما الله – على الثقة بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار .

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