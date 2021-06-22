الوسط الرياضي يودّع ناجي عبدالمطلوب

المواطن - مروة نبيل

خيم الحزن على الوسط الرياضي، اليوم الثلاثاء، لرحيل نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ناجي عبدالمطلوب.

وفاة نجم الهلال السابق اليوم

وتوفي ناجي عبدالمطلوب، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية وتواجده في المستشفى خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان النجم الهلالي قد خضع لعملية جراحية في القلب شهر مايو 2020، وتم نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة الرياض، بسبب المضاعفات الصحيفة التي عانى منها حتى توفي اليوم.

ناجي عبدالمطلوب في ذمة الله

وأطلق الرياضيون والجماهير هاشتاق “ناجي عبدالمطلوب في ذمة االله” عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال الكاتب الرياضي صالح الحناكي: “رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال أسطورة النصر والكرة السعودية، ماجد عبدالله: “فجعت اليوم بوفاة أخي العزيز ناجي عبدالمطلوب لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، وأتقدم بأحر التعازي واصدق المواساة إلى أسرته والوسط الرياضي، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، فيصل أبو اثنين: “انتقل إلى رحمة الله لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق.. ناجي عبدالمطلوب في ذمة الله، أحد نجوم الرعيل الأول الذين خدموا الكرة السعودية بكل إخلاص وتفانٍ.. فاللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك واجعل ما أصابه رفعة له وتكفيرًا لذنوبه وسيئاته. إنّا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهدلق قائلًا: “رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.. أحد أبرز نجوم الهلال والمنتخب.. وأحد صناع الفوز الهلالي بأول دوري ممتاز يقام في المملكة 1977، كم أدخل الفرح والسرور في نفوسنا وكنا صغارًا زرع فينا حب الزعيم والفخر به. يا مال الجنة يا ناجي”.

وتابع الكاتب الرياضي بدر السعيد: “اللهم اغفر لعبدك ناجي عبدالمطلوب واجعل الجنة داره ومستقره.. اللهم امنح أهله وذويه ومحبيه الأجر والصبر والسلوان”، وقال نجم الهلال السابق سعود عبدالله الحماد: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين .. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله .. اللهم واجمعنا به ووالدينا أجمعين بجنتك يا رب العالمين”.

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