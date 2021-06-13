الولايات المتحدة تسجل 12 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 12,021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ارتفاع إجمالي الإصابات

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33,272,062 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 596,971 حالة وفاة.

كورونا في كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 147 ألفاً و 874 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت أيضا 3 حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1985 .

فيروس كورونا

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