‎الرئيسية
الرياضة
الونش يجدد مع الزمالك حتى 2025
رغم اهتمام النصر بضمه

الونش يجدد مع الزمالك حتى 2025

2021/06/20
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الونش يجدد مع الزمالك حتى 2025 الونش يجدد لـ الزمالك - المصدر - المصدر @ZSCOfficial
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الزمالك المصري قبل قليل عن تجديد عقد مدافعه الدولي المصري محمود حمدي “الونش” حتى عام 2025، ليقطع الطريق على نادي النصر بعد اهتمامه بضم المدافع المصري مؤخرًا.

الونش مع الزمالك لمدة 4 سنوات 

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر “تويتر” صورًا من تجديد إدارة الزمالك المؤقتة، لعقد اللاعب محمود حمدي ليستمر في قيادة دفاع الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.

محمود حمدي الونش - الزمالك
@ZSCOfficial

مدافع الزمالك ضمن أفضل المدافعين بـ الدوري المصري 

ويعد محمود حمدي صاحب الـ26 سنة واحدًا من أبرز المدافعين لدى منتخب مصر وفي الدوري مؤخرًا كما تألق بشكل كبير مع الفريق الأبيض في آخر 3 مواسم.

محمود حمدي الونش - الزمالك
– المصدر @ZSCOfficial

وكان النصر أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم محمود حمدي مدافع الزمالك مؤخرًا، وذلك بعد رحيل المدافع البرازيلي مايكون عن العالمي.

يذكر أن “الونش” كان لعب في صفوف فريق طلائع الجيش، وذلك قبل الانضمام لنادي الزمالك بعام 2016.

محمود حمدي الونش - الزمالك
@ZSCOfficial


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

كلمات بيتروس تُلمح لبقائه في النصر

ألمح اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب الفريق الكروي الأول