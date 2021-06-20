الونش يجدد مع الزمالك حتى 2025

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الزمالك المصري قبل قليل عن تجديد عقد مدافعه الدولي المصري محمود حمدي “الونش” حتى عام 2025، ليقطع الطريق على نادي النصر بعد اهتمامه بضم المدافع المصري مؤخرًا.

الونش مع الزمالك لمدة 4 سنوات

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر “تويتر” صورًا من تجديد إدارة الزمالك المؤقتة، لعقد اللاعب محمود حمدي ليستمر في قيادة دفاع الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.

مدافع الزمالك ضمن أفضل المدافعين بـ الدوري المصري

ويعد محمود حمدي صاحب الـ26 سنة واحدًا من أبرز المدافعين لدى منتخب مصر وفي الدوري مؤخرًا كما تألق بشكل كبير مع الفريق الأبيض في آخر 3 مواسم.

وكان النصر أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم محمود حمدي مدافع الزمالك مؤخرًا، وذلك بعد رحيل المدافع البرازيلي مايكون عن العالمي.

يذكر أن “الونش” كان لعب في صفوف فريق طلائع الجيش، وذلك قبل الانضمام لنادي الزمالك بعام 2016.

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