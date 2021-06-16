انتحار صيني بطريقة مروعة داخل فندق

المواطن - متابعة

انتحر شاب صيني الجنسية بطريقة مروعة شنقًا داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة النزهة في العاصمة المصرية القاهرة.

تفاصيل انتحار صيني بفندق مصري:

تفصيلًا، تلقت الشرطة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا من إدارة أحد الفنادق بدائرة القسم بانتحار شخص صيني الجنسية داخل غرفته بالفندق، وبالانتقال تبين العثور على جثة صيني معلق في سقف غرفته بالفندق بواسطة حبل، حيث جرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

تفاصيل العثور على الجثة:

وبينت التحريات الأولية، أنه أثناء قيام إحدى العاملات بالفندق بالطرق على غرفة النزيل الصيني لإجراء أعمال النظافة وتعقيم الغرفة، لم يفتح لها، وبالسؤال في قسم الاستقبال بالفندق أكدوا أنه داخل الغرفة ولم يغادرها، كما أن مفتاح الغرفة مع النزيل، وفي محاولة للاطمئنان عليه تم فتح باب غرفته بواسطة مفتاح احتياطي، وعثروا عليه معلقًا في سقف الغرفة، وفي محاولة لإنقاذه تبينوا أنه توفي.

السفارة الصينية تتسلم الجثمان:

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما كلفت المباحث بإخطار السفارة الصينية بالقاهرة، لاستلام جثمان المتوفى.

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