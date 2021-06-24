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انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة
بمشاركة جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة

انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة

2021/06/24
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, أخبار 13 منطقة, المراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة
المواطن - حسن عسيري - أبها

دشن محافظ سراة عبيدة مسفر حامد آل محضي عصر اليوم الخميس فعاليات المهرجان الأول للمانجو في مركز الفرشة محافظة سراة عبيدة، الواقع في الفرشة تهامة قحطان، مقابل فندق زهوان، بمشاركة جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة.

انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة - المواطن

المزارعون يعرضون منتجاتهم 

ويستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الخميس من الساعة الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً، يعرض فيه المزارعون منتجاتهم من المانجو والبن وبعض المحاصيل الأخرى في هذا الموقع التي عملت اللجنة المنظمة على تنظيمه وتخصيص أماكن للمزارعين.

وصاحب انطلاق المهرجان العديد من الفعاليات منها كلمة لنائب رئيس مركز الفرشة أ: يحيى سلمان الشاثني.

حضور الزوار والمتسوقين:

انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في محافظة سراة عبيدة انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة - المواطن انطلاق المهرجان الأول للمانجو بمركز الفرشة في سراة عبيدة - المواطن 

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان الأول من نوعه يقام فيه هذه الفعالية بالمحافظة، حيث شهد حضورًا كبيرًا من الزوار والمتسوقين ما يعد تشجيعًا وتحفيزًا للمزارعين على مستوى المحافظة ومراكزها.


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