انطلاق تصفيات كأس العرب 2021 غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العرب 2021، مساء يوم غد السبت، في العاصمة القطرية الدوحة.

تصفيات كأس العرب 2021

ومن المقرر أن تُقام 7 مباريات في تصفيات كأس العرب 2021 خلال الفترة من 19 يونيو وحتى يوم 25 من الشهر ذاته، لتصعد 7 منتخبات تُكمل عقد المتأهلين إلى 16 فريقًا يشاركوا في النهائيات.

وستكون البداية بمباراة ليبيا ضد السودان غدًا على استاد خليفة الدولي، وسيُقام في اليوم التالي مواجهة صعبة بين عمان والصومال، خاصة أن المنتخب العماني يسير بشكل مميز، ونجح في التأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2021.

وتلعب الأردن مع جنوب السودان يوم 21 يونيو، ويواجه منتخب موريتانيا نظيره اليمني في اليوم التالي، ويُلاقي المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم نظيره الجيبوتي 23 يونيو، وتلعب فلسطين مع جزر القمر، 24 من الشهر ذاته.

وتُختتم منافسات تصفيات كأس العرب 2021 بمواجهة المنتخب البحريني الأول لكرة القدم ضد نظيره الكويتي، يوم 25 من شهر يونيو الجاري.

قرعة البطولة

وأقيمت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات 2021 في العاصمة القطرية الدوحة، شهر أبريل الماضي، وأسفرت عن مواجهات نارية، حيث تتواجد السعودية في المجموعة الثالثة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتستضيف قطر منافسات البطولة خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، وتم توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، كما تم اعتماد مواعيدها رسميًا من قبل “فيفا”، ويمكن الاطلاع على نتائج القرعة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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