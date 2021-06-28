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انفجار كبير في بنجلاديش يقتل 7 أشخاص ويصيب 50 آخرين
بمبنى مكون من 3 طوابق في منطقة موغبازار

انفجار كبير في بنجلاديش يقتل 7 أشخاص ويصيب 50 آخرين

2021/06/28
الساعة 2:00 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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انفجار كبير في بنجلاديش يقتل 7 أشخاص ويصيب 50 آخرين
المواطن - متابعة

أعلنت سلطات بنجلاديش عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين؛ جراء انفجار كبير في العاصمة دكا مساء أمس الأحد.

وهز الانفجار مبنى مكونًا من 3 طوابق في منطقة موغبازار المزدحم بالناس، بينما لم يتم تحديد سبب الحادث.

قتلى وجرحى: 

وقال مفوض شرطة دكا، شفيق الإسلام، في تصريح صحفي عقب زيارة قام بها إلى الموقع: “حتى الآن تتوفر لدينا معلومات عن مقتل 7 أشخاص جراء الحادث، بينما تم نقل 50 آخرين إلى المستشفيات”.

وأضاف أن الانفجار أصاب 7 بنايات قريبة من موقع الحادث و3 حافلات ركاب.

وأوضح نائبه، سجاد حسين: “هذا بلا شك انفجار كبير، ووصلت فرق إطفاء ووحدات لتفكيك المتفجرات بشرطة مكافحة الإرهاب في دكا إلى الموقع”.


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