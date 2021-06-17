بانيغا يحدد وجهته المقبلة في حال غادر الشباب

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، يفكر في مغادرة الليث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بانيغا أبدع مع الشباب:

وكان النجم الأرجنتيني صاحب الـ 32 عامًا ساهم في تأهل الشباب لـ دوري أبطال آسيا نسخة 2022 وذلك بعد احتلال الليث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وذكرت صحيفة Impacto castex الأرجنتينية أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني يحاول إقناع نجم الشباب بالانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم الشباب عقده ينتهي في 2022:

جدير بالذكر أن عقد بانيغا مع نادي الشباب ينتهي في صيف 2022، حيث انضم إلى الليث في صيف 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

وكان النجم الأرجنتيني فاز بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية موسم 2019/ 2020 قبل انتقاله إلى الشباب.

وشارك اللاعب صاحب الـ32 عامًا مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

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