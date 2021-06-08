بانيغا يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

تألق الأرجنتيني إيفر بانيغا بشكل لافت مع الشباب خلال منافسات الموسم المنصرم، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بانيغا يتألق:

وشارك النجم الأرجنتيني بانيغا في 27 مباراة مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب فيهم جميعًا كأساسي وتم استبداله في 5 مواجهات فقط، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين.

ونجح بانيغا في تسجيل 7 أهدف، وصنع 11 هدفًا، وقام بـ2350 تمريرة، وصنع 65 فرصة، وبلغت عدد تسديداته على المرمى 24 تسديدة، وقام بـ5 عرضيات ناجحة، و46 مراوغة ناجحة.

وجاءت أهداف النجم الأرجنتيني كالتالي؛ هدفين أمام النصر، الرائد والباطن، بالإضافة إلى هدف آخر ضد العين، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الشباب يستعد في إسبانيا:

ومن المقرر أن يُقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال الفترة من 9 حتى 21 يوليو، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز الثاني، وسيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الرياضي الجديد.

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