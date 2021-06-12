‎الرئيسية
العالم
بايدن يضل طريقه داخل مطعم في بريطانيا ويبحث عن زوجته
على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في كورنوول

بايدن يضل طريقه داخل مطعم في بريطانيا ويبحث عن زوجته

2021/06/12
الساعة 11:27 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
بايدن يضل طريقه داخل مطعم في بريطانيا ويبحث عن زوجته
المواطن - متابعة

وثّق مقطع فيديو بثته قناة “آي تي في نيوز” واقعة تمت بالخطأ للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويظهر الفيديو بايدن وقد “ضل طريقه” في مطعم على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في كورنوول ببريطانيا.

بايدن يبحث عن زوجته

وواصل الرئيس الأمريكي بعدها البحث عن زوجته جيل، التي ظهرت فيما بعد ونادته من الجانب الآخر للشرفة.

كما تظهر اللقطات لحظة دخول بايدن شرفة مطعم حيث يجلس الصحفيون، قبل أن يتوقف وينظر حوله.

كيف تسير قمة كورنوول؟

وسأل أحد الحاضرين الرئيس الأمريكي خلال وقوفه : “كيف تسير قمة كورنوول؟”، قبل أن يجيب الأخير “تسير بشكل جيد جدا”.

وبدأ الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث يشارك في اجتماع لزعماء مجموعة السبع في كورنوول، وسيلتقي برؤساء دول “الناتو” وممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ثم سيعقد محادثات ثنائية في جنيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :