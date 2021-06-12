بايدن يضل طريقه داخل مطعم في بريطانيا ويبحث عن زوجته

المواطن - متابعة

وثّق مقطع فيديو بثته قناة “آي تي في نيوز” واقعة تمت بالخطأ للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويظهر الفيديو بايدن وقد “ضل طريقه” في مطعم على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في كورنوول ببريطانيا.

US President Joe Biden @POTUS tells ITV News his meetings in Cornwall ahead of the #G7Summit are going "very well" https://t.co/Ly7iqdUGtO pic.twitter.com/VZ0QDZdERd — ITV News (@itvnews) June 10, 2021

بايدن يبحث عن زوجته

وواصل الرئيس الأمريكي بعدها البحث عن زوجته جيل، التي ظهرت فيما بعد ونادته من الجانب الآخر للشرفة.

كما تظهر اللقطات لحظة دخول بايدن شرفة مطعم حيث يجلس الصحفيون، قبل أن يتوقف وينظر حوله.

كيف تسير قمة كورنوول؟

وسأل أحد الحاضرين الرئيس الأمريكي خلال وقوفه : “كيف تسير قمة كورنوول؟”، قبل أن يجيب الأخير “تسير بشكل جيد جدا”.

وبدأ الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث يشارك في اجتماع لزعماء مجموعة السبع في كورنوول، وسيلتقي برؤساء دول “الناتو” وممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ثم سيعقد محادثات ثنائية في جنيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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