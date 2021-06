بايدن يضل طريقه داخل مطعم في بريطانيا ويبحث عن زوجته

المواطن - متابعة

وثّق مقطع فيديو بثته قناة “آي تي في نيوز” واقعة تمت بالخطأ للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويظهر الفيديو بايدن وقد “ضل طريقه” في مطعم على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في كورنوول ببريطانيا.

US President Joe Biden @POTUS tells ITV News his meetings in Cornwall ahead of the #G7Summit are going "very well" https://t.co/Ly7iqdUGtO pic.twitter.com/VZ0QDZdERd

— ITV News (@itvnews) June 10, 2021