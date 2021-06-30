بتال القوس قبل القرعة: اللهم أبعد عن الأخضر أستراليا واليابان

المواطن - محمد سمعه

أعرب الإعلامي الرياضي بتال القوس عن أمنيته بعدم تواجد منتخبي اليابان أو أستراليا في طريق المنتخب السعودي ضمن مباريات الدور الثالث والأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

أمنية بتال القوس

وغرد القوس قائلًا: “اللهم سخر لنا القرعة، وأبعد عنا أستراليا واليابان”.

وأضاف القوس ردًا على بعض المغردين: “أتمنى نقابل إيران أو كوريا الجنوبية من المستويين الأعلى منا، كعبنا أعلى عليهم، صحيح أن الأخضر أفضل فنيًا من بعض الفرق، ولكن أحيانًا توجد فرق تعقدك حتى لو كنت أفضل منهم”.

وسينقل الحساب الرسمي لـ الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم عبر “يوتيوب” قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 على الهواء مباشرة غدًا الخميس.

12 منتخبًا مقسمًا على مجموعتين

وتُوزع المنتخبات على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات ويكون تصنيف المنتخبات بالمجموعتين وفقًا لـ تصنيف المنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لـ كرة القدم الصادر يوم 18 يونيو الجاري.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

وستنطلق مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، عن القارة الآسيوية في الثاني من سبتمبر المقبل وسوف تنتهي في الـ29 من مارس من عام 2022.

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