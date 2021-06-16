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بدء التسجيل في البرنامج التكميلي لخريجي كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام
يشتمل على مقرر إدارة الجودة الشاملة والموارد البشرية

بدء التسجيل في البرنامج التكميلي لخريجي كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام

2021/06/16
الساعة 11:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بدء التسجيل في البرنامج التكميلي لخريجي كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام جامعة سطام
المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية بالخرج ، عن بدء التسجيل في البرنامج التكميلي لخريجي دبلوم الإدارة المكتبية والسكرتارية في كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

10 ساعات معتمدة: 

وأوضحت الكلية أن البرنامج التكميلي يشتمل على مقرر إدارة الجودة الشاملة ومقرر إدارة الموارد البشرية بعدد 10 ساعات معتمدة ، لافتة إلى أن اجتياز البرنامج يمكن الطلاب من الالتحاق ببرنامج البكالوريس بالكلية تخصص إدارة عامة حسب شروط القبول المعتمدة.

موعد البرنامج: 

ويعقد البرنامج التكميلي خلال الفترة المسائية بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.


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