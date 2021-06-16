بدء التسجيل في البرنامج التكميلي لخريجي كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام

المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية بالخرج ، عن بدء التسجيل في البرنامج التكميلي لخريجي دبلوم الإدارة المكتبية والسكرتارية في كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

10 ساعات معتمدة:

وأوضحت الكلية أن البرنامج التكميلي يشتمل على مقرر إدارة الجودة الشاملة ومقرر إدارة الموارد البشرية بعدد 10 ساعات معتمدة ، لافتة إلى أن اجتياز البرنامج يمكن الطلاب من الالتحاق ببرنامج البكالوريس بالكلية تخصص إدارة عامة حسب شروط القبول المعتمدة.

موعد البرنامج:

ويعقد البرنامج التكميلي خلال الفترة المسائية بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.

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